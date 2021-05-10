AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
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AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da Basri T. (43) aralarında husumet bulunan Ural K.'yi (30) arazide çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'da Basri T. (43) aralarında husumet bulunan Ural K.'yi (30) arazide çıkan tartışmanın ardından tabancayla öldürdü. Olayı görüp gelen Ural K.'nin babası Mustafa K. (56) ise sopayla darbettiği Basri T.'yi elinden aldığı tabancayla öldürdü. Olayla ilgili Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Bostanlı köyünde saat 07.30 civarında meydana geldi. Aralarında senelerdir devam eden arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma nedeniyle husumet olan Basri T. ile Ural K. arazide karşılaştı. Birbirlerine komşu da olan taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Basri T. yanında bulunan tabancayla Ural K.'ye iki el ateş etti. Olay yerinin yakınında oturan Ural K.'nin babası Mustafa K. de silah sesini duyup, dışarı çıktı. Elindeki sopayla geldiği olay yerinde oğlunu kanlar içinde gören Mustafa K. ise sopayla darbettiği Basri T.'nin elindeki tabancayı alıp, ateş etti.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kasığından vurulan Basri T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, göğsünden vurulan Ural K. ile elinden yaralanan Mustafa K. ise ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ural K. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı haber alan Basri T. ve Ural K.'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma komşu olan ailelerin arasında herhangi bir başka sorun yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Jandarma, hastanedeki tedavisinin ardından Mustafa K. ile olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
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