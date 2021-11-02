Afyonkarahisar'da hoparlörün içerisine gizledikleri 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da valizdeki hoparlörün içerisine gizledikleri 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar M.K. ile S.A, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, dün Kütahya kara yolu üzerindeki uygulama noktasında İstanbul - Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü durdurmuş, araçta yapılan aramada, bir valizde hoparlör içerisine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirmişti. Ekipler, İran uyruklu M.K. ile S.A'yı gözaltına almıştı.

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