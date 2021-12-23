Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.Ü'nün, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndan (SYDV) verilen bir miktar kömürün Kale Mahallesi'ndeki evinin bahçesinden çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, Y.Ü'nün kömürlerinin "patpat" olarak tabir edilen tarım aracıyla çalındığını belirledi.

Ekipler, şüpheliler A.K. ve R.K. ile Suriye uyruklu U.E.M, M.E.M. ve A.E.M'yi yakaladı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

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