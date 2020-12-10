Afyonkarahisar'da hırsızlık
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Afyonkarahisar'da hırsızlık

10.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:26
Afyonkarahisar'da hırsızlık

Afyonkarahisar'da mala zarar verme ile hırsızlık olayında yakalanan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kişi, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da mala zarar verme ile hırsızlık olayında yakalanan ve haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Yeşilyol Caddesinde bir iş yeri önünde mala zarar verme ve motosiklet hırsızlığına ilişkin B.K. ile E.S'yi yakaladı.

Ekipler, B.K'nın 58, E.S'nin 9 suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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