Afyonkarahisar'da hırsızlık
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinin önündeki bisikleti çalan 2 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinin önündeki bisikleti çalan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrullah Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde Kazım Yaren'e ait bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlığın yapıldığı bölgede yaptığı incelemede, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
İlçe merkezindeki yakalanan şüpheliler, O.İ ile S.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.