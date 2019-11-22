Afyonkarahisar'da hırsızlık
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Afyonkarahisar'da hırsızlık

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinin önündeki bisikleti çalan 2 kişi gözaltına alındı.

22.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:18
Afyonkarahisar'da hırsızlık

Afyonkarahisar'ın ilçesinde bir iş yerinin önündeki bisikleti çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, Emrullah Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde Kazım Yaren'e ait bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığın yapıldığı bölgede yaptığı incelemede, 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

İlçe merkezindeki yakalanan şüpheliler, O.İ ile S.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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