Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı
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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı

18.02.2021 22:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:40
Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobil sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Erkmen Geçidi'ne geldiğinde kontrollü demiryolu hemzemin geçidinden karşı tarafa geçmeye çalışan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) üroloji doktoru Berkay Eren idaresindeki 41 TD 286 plakalı otomobile Afyonkarahisar'dan Uşak istikametine giden makinist M.A. yönetimindeki 74012 sefer sayılı tren çarptı.

Kazada otomobil demiryolu kenarına takla atarak ters döndü. Sürücü Eren ile otomobildeki Ayşegül Duran yaralandı.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Berkay Eren ve Ayşegül Duran'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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