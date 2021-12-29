Afyonkarahisar'da hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da hemşirenin cep telefonunu alıp kaçan şüpheli tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da hemşirenin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da hemşirenin elinden cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hemşire Ü.K.B, Atatürk Bulvarı üzerindeki Halk Sağlığı Merkezi önünde bir kişinin görüşme yaptığı sırada elindeki cep telefonunu alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu.

Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunu alıp kaçan zanlının H.O.S. (26) olduğunu belirledi.

Ekipler, H.O.S'yi Cumhuriyet Mahallesi Ömer Fevzi Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı cep telefonunu polis ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title