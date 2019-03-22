Afyonkarahisar'da helikopterli denetim

AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu'nun 24. kilometresinde helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu'nun 24. kilometresindeki Yarımca Kavşağı'nda sürücüler ve yanındakilerin GBT sorguları yapıldı. Ekipler, dedektör köpeklerle araçlarda arama yaptı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Jandarma Asayiş Şube Müdürü Adnan Çelebi de helikopterle Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda havadan güzergahı kontrol etti. Trafik ihlali yapan araçlara ve eksik belgesi bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

AMACIMIZ TRAFİKTE CAN KAYBINI ÖNLEMEK

İl Jandarma Komutanı Albay Çömez, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak faaliyetleri olduğunu söyledi. Trafik denetimlerini havadan da destekleyerek, vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çömez, Trafik denetimlerini havadan helikopter ve drone'lerle yapmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın özellikle trafikte can güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Yaralanma ve ölümlü olayları en aza indirmek için çalışıyoruz dedi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ise, Afyonkarahisar'ın trafik açısından kavşak bir nokta olduğunu ve günde 45 bine yakın aracın geçiş yaptığını söyledi.

Kaynak: DHA