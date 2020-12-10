Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması

10.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:28

Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması Afyonkarahisar Belediyesinden dev güneş enerji sistemi projesi Yenilenebilir enerji konusunda harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi, yıllık 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 1500 megawatt/saat elektrik üretim...

Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması

Afyonkarahisar Belediyesinden dev güneş enerji sistemi projesi

AFYONKARAHİSAR - Yenilenebilir enerji konusunda harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi, yıllık 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak 1500 megawatt/saat elektrik üretim kapasitesine sahip Güneş Enerji Santrali projesinde sona gelindi. Santralden önümüzdeki günlerde enerji verileceği öğrenildi.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Atıksu Arıtma Birliği Başkanı Mehmet Zeybek, Atıksu Arıtma Birliği tarafından yaptırılan 1500 megawatt/saat kapasitedeki 'Güneş Enerji Santrali ile Kuzey Yakası Kanalizasyon Kolektör Hattı'nda incelemelerde bulundu. Temasları çerçevesinde eski Arıtma Tesisinde devam eden yıkım çalışmalarını da inceleyen Başkan Zeybek, Birlik Müdürü Övgü Coşkun'dan bilgi aldı. Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Tesisinde 16 bin m2 alana yapılan ve son teknoloji kullanılan mono kristal fotovoltaik güneş enerji santrali tamamlanırken, Kuzey Yakası Kanalizasyon Kolektör Hattı ise kısa sürede devreye alınacak.

"Yüzde 50'ye yakın bir tasarrufumuz olacak"

Yıllık 1500 megawatt/saat elektrik üretmesi planlanan tesisin çevre dostu olduğunu ifade eden Birlik Başkanı Mehmet Zeybek, Güneş Enerji Santrali'nin tesisin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacağını söyledi. Santralin 10 bin konutun enerjisini karşılayacak kapasitede olduğunu kaydeden Başkan Zeybek, "Tesisimizde üretilecek enerjiyi Enerji Bakanlığımıza satarak birliğin kullandığı enerjiden mahsuplaşacağız ve masraflarımızı azaltmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte yüzde 50'ye yakın bir tasarrufumuz olacak. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması
Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması
Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması
Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması
Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

İlgili Haberler

Elazığ'da depremzedeler için yapılan 10 bin konut sahiplerini bekliyor
Elazığ'da depremzedeler için yapılan 10 bin konut sahiplerini bekliyor
Afyonkarahisar Belediyesi 10 engelliye akülü araç dağıttı
Afyonkarahisar Belediyesi 10 engelliye akülü araç dağıttı
10 bin tohumlu kalem, bin 954 adet fidan dağıtıldı
10 bin tohumlu kalem, bin 954 adet fidan dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Fatih Terim Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da hedef 10 bin konutun güneşle aydınlatılması - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:28:36. #1.15#
title