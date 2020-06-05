Afyonkarahisar'da hayvan otlatma tartışması 1 ölü, 1 yaralı
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Afyonkarahisar'da hayvan otlatma tartışması 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da hayvan otlatma tartışması 1 ölü, 1 yaralı AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde A.B. ve oğlu R.B., hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışmada Abdil Koca ve kendisine motosikletle yemek getiren oğlu Muhammed Koca'yı (23) tüfekle vurdu.

Afyonkarahisar'da hayvan otlatma tartışması 1 ölü, 1 yaralı
05.06.2020 01:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 01:44


Afyonkarahisar'da hayvan otlatma tartışması 1 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde A.B. ve oğlu R.B., hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışmada Abdil Koca ve kendisine motosikletle yemek getiren oğlu Muhammed Koca'yı (23) tüfekle vurdu. Abdil Koca yaralanırken oğlu Muhammed Koca yaşamını yitirdi. Tüfekle ateş açıp kaçan baba ve oğlu ise yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay saat 18.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Dişli beldesi Dolavı mevkisinde meydana geldi. Hhayvan otlatan Abdil Koca ile A.B. ve oğlu R.B. arasında sürülerin çeşmeden su içmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Motosikletiyle babasına yemek getiren Muhammed Koca da olay yerine geldiğinde kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında A.B. ve oğlu R.B. yanlarında bulunan tüfekle Abdil Koca ve oğlu Muhammed Koca'ya ateş açtı. Abdil Koca ve Muhammed Koca yaralanırken, A.B. ve R.B. ise olay yerinden uzaklaştı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve başından vurulan Muhammed Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan baba Abdil Koca ise ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan A.B. ve R.B., güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B.'nin 2 yıl önce de benzer bir silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edildi.
Muhammed Koca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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