Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

28.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:50
Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Boyalı köyünde A.K. ile H.Ö.'ye ait ahırlardan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipleri, F.O, T.Ö, H.O. ve A.D.'yi yakaladı.

Zanlıların ahırlarında arama yapan jandarma ekipleri, 7 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvana el koyarak, sahiplerine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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