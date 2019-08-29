Afyonkarahisar'da "hayvan giriş kontrol noktası" talebi

29.08.2019 14:50

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'da kurulmasını istedikleri hayvan giriş kontrol noktası ile kentte hayvancılığın gelişebileceğini belirtti.

Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'i ziyaret eden Taytak, kentin başlıca gelir kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu, bu nedenle hayvancılığın gelişmesi noktasında önemli çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Afyonkarahisar'a hayvan kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulmasına ilişkin çalışmalar başlattıklarını kaydeden Taytak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda Meclis'te, ilimize hayvan giriş kontrol noktasının kurulmasıyla ilgili talepte bulunduk. Afyonkarahisar'da kurulacak olan kontrol noktası, ilimiz hayvancılık sektörüne ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu proje, Ege bölgesi ve Çanakkale'ye, İstanbul'a ve Trakya bölgesine gerçekleştirilecek olan hayvan nakillerinin daha güvenli olması yönüyle de önemlidir. İlimiz konum itibari ile Ege'nin giriş noktası olarak, avantajlı bir yerdedir. Afyonkarahisar'a kurulacak bir kontrol noktası, ilimiz hayvancılık sektörüne katkı sağlamasının ötesinde, sunacağı istihdam imkanıyla da tarafımızca değerli görülmektedir."

Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mühsürler, Taytak'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA