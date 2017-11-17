Afyonkarahisar'da Hava Durumu

Afyonkarahisar'da bir süredir devam eden sıcak havalar önümüzdeki hafta yerini soğuk ve yağışlı havanın etkisine bırakacak. Kentte sıcaklıkların 0-6 derece arasında olması bekleniyor.



Kentte Kasım ayı olmasına rağmen gündüz 16 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyor. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kış mevsimine sayılı günler kalan park ve bahçelere akın ederek güneşli havanın tadını çıkarıyor. Bahardan kalma günleri yaşayan vatandaşlara üzücü haber ise Meteoroloji Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü'nden geldi. Kurum yetkililerinden alınan bilgilerde, 19 Kasım Pazar gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarında hissediler derecede düşüş yaşanacağı belirtildi. Hafta başından itibaren Afyonkarahisar ev bölgesinin batıdan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmeye başlayacağı ve 21 Kasım Salı günü ise karla karışık yağmurun beklendiğini ifade edildi. Soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıklarında "0" dereceye kadar düşeceği ve beklenen en yüksek sıcaklık değerinin ise 6 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer özellikle sabah sisli hava konusunda vatandaşları ve sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi. - AFYONKARAHİSAR