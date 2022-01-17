Afyonkarahisar'da hava destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da hava destekli trafik denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'da hava destekli trafik denetimi yapıldı
AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kara yollarını havadan denetledi.

Ekipler, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda helikopterle yaptığı denetimle kuralları ihlal eden araçları tespit etti.

Uygulama noktalarında durdurulan 4 araca 2 bin 845 lira para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi. Aranan bir kişi de asayiş ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Akif Yorulmaz, Trafik Şube Müdürü Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer de katıldı.

Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri

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