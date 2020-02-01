Afyonkarahisar'da hasta nakli yapan ambulans otomobille çarpıştı: 2 yaralı

01.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:16

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, hasta nakli yapan ambulansın otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ferhat Eryiğit (25) idaresindeki 03 BF 720 plakalı ambulans, hasta nakli sırasında ilçe merkezindeki Park kavşağında, Burak Yıldırım (18) yönetimindeki 64 AAU 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA