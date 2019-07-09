Afyonkarahisar'da haşhaş hasadına başlandı

Afyonkarahisar'ın en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşta hasada başlandı.

Sandıklı ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen haşhaş, ilaç sanayisi ve gıda sektöründe kullanılıyor.

Başkuycak köyünde haşhaş üreticisisi Fahrettin Baştepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ürünlerden güzel verim elde etmeyi umduklarını belirtti.

Haşhaşın ekimini dedelerinden gördükleri yöntemlerle yaptıklarını ifade eden Baştepe, "Vatandaşa satıyoruz. Bize yağ olarak geri dönüyor. Kapsülü de ilaç olarak devlete hizmet veriyor. Yılda biz ortalama 7-8 dekar haşhaş ekeriz. Köyümüz küçük olduğu için bize az kota düşüyor. 80 dekar kota veriliyor bizim köye. Bu da vatandaşlar arasında dağıtılıyor." dedi.

Yaklaşık 10 gündür haşhaş kırımlarının yapıldığını belirten Baştepe, şunları kaydetti:

"Haşhaş toplamanın süresi var. Bu süreyi kaçırdığımız zaman kapsülün üzerindeki yıldızlar açılıyor ve haşhaş buralardan yere dökülüyor. Bu süreyi kaçırmamak için erken hasat yapıyoruz. Toprak Mahsülleri Ofisi bizi sıra ile çağırır ve kapsüllerini oraya teslim ederiz."

Kaynak: AA