Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı
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Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kentin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kentin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan haşhaşın hasadına başlandı.

Gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan haşhaşın hasadı, ilçedeki aileler tarafından yapılıyor.

Eylül ayında ekimi yapılan ve Temmuz-Ağustos aylarında hasadı yapılan haşhaştan, yöreye özgü hamur işleri üretiliyor.

Baştepe Mahallesi'nde yaşayan haşhaş üreticisi Muhsine Erdur, AA muhabirine, ekim ve hasat sürecini anlattı.

Yöreye özgü hamur işlerinde haşhaş tüketiminin oldukça yoğun olduğunu belirten Erdur, haşhaşın kahvaltılarda da ekmek üzerine sürülerek tüketildiğini söyledi.

Haşhaş kırımını ailece yaptıklarını dile getiren Erdur, şöyle konuştu:

"Haşhaş ekimi sonrası şubat ayında çapalama olur. Kırımını ailecek yapıyoruz. Çapalamasını ise işçiler ile yapıyoruz. Sabah 9'da haşhaş kırımına başlıyoruz ve akşam 9'a kadar kırım devam ediyor. Haşhaşın güneşte kırılması gerekli. Sabahın erken saatlerinde çiğ olduğu için kırılması zor oluyor. Güneş vurduğunda daha güzel kırım yapılıyor."

Üretici Recep Erdur ise haşhaşın Afyonkarahisar'a özgü bir ürün olduğunu, hasat sonrası mahsulü, Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ettiklerini belirterek, "Haşhaş, ilaç sanayisinde de kullanılıyor. İçinin tohum olan kısmını ise açıktan satıyoruz. Şu an haşhaşın kilogramı 20 lira civarında, kapsülünün fiyatı ise 4-5 lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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