Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı - Haberler
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Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izni uzatıldı

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin, bir gün uzatılmasına karar verildi.

Afyonkarahisar'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele uygulanan idari iznin, bir gün uzatılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin, idari izinlerinin 1 gün uzatıldığı bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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