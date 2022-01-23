Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu görevlileri yarın izinli sayılacak - Haberler
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Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu görevlileri yarın izinli sayılacak

Afyonkarahisar'da hamile ve engelli kamu görevlileri yarın izinli sayılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamileler ile engelli personelin yarın idari izinli sayılacakları belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamileler ile engelli personelin yarın idari izinli sayılacakları belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Soğuk hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 24 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Engelli, Medya, Kamu, Yerel, Haber

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