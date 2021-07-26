Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavganın "şampuan" meselesinden çıktığı iddia edildi
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Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavganın "şampuan" meselesinden çıktığı iddia edildi

Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavganın 'şampuan' meselesinden çıktığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hamamda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın, "şampuan" meselesinden çıktığı ileri sürüldü.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hamamda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın, "şampuan" meselesinden çıktığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ali Efendi Mahallesi'ndeki hamamda çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hamama giren zanlılardan birinin, aldığı şampuanın ücretini, şampuanı başkasının kullandığı gerekçesiyle ödemek istemediği, kavganın bu nedenle çıktığı ileri sürüldü.

Olay

Ali Efendi Mahallesi'nde, 18 Temmuz'da, Hilmi Coşkun'a (60) ait hamamda, müşteriler ile çalışanlar arasında tartışma çıkmış, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun aldığı bıçak darbeleriyle, Süleyman Y. (55), Sedat C. (35) İsmail D. ve Yakup D. ise darp sonucu yaralanmıştı.

Coşkun, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülürken yolda yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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