Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavga
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Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavga

Afyonkarahisar'da hamamdaki bıçaklı kavga
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamamda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamamda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mevlüt D, Yakup D, Mehmet D. ve Ertuğrul D. tutuklanırken Yakup D, Mehmet D, Fevzi K, Ali G. ve Aytekin D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Ali Efendi Mahallesi'nde Hilmi Coşkun'a (60) ait hamamda müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda aldığı bıçak darbeleriyle Hilmi Coşkun, darp sonucu ise Süleyman Y. (55), Sedat C. (35) İsmail D. ve Yakup D. yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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