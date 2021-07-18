Afyonkarahisar'da hamamda bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Afyonkarahisar'da hamamda bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da hamamda bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamamda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hamamda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Efendi Mahallesi'nde Hilmi Coşkun'a (60) ait hamamda müşteriler ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine aldığı bıçak darbeleriyle Hilmi Coşkun, darp sonucu ise Süleyman Y. (55), Sedat C. (35) İsmail D. ve Yakup D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan hamam işletmesi sahibi Coşkun, ileri tetkik ve tedavisi için sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Süleyman Y, Sedat C. ile Yakup D, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolunda kırık olan İsmail D'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

9 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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