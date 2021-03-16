Afyonkarahisar'da 'Halk toplantısı' gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da 'Halk toplantısı' gerçekleştirildi

Vali Çiçek: "Sorunları çözmeye devam edeceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların sorunlarının yüzde 90'nını çözüme kavuşturduklarını ifade ederek; "Hep birlikte sorunları çözmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşların dert ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Afyonkarahisar Valiliği tarafından her ay düzenli olarak 'Halk Toplantıları' düzenlenmeye devam ediyor. Valilik toplantı salonunda Vali Gökmen Çiçek idaresinde gerçekleştirilen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Vali Gökmen Çiçek, her ay bu toplantılarında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi. Sorunlara hep birlikte çare aradıklarını dile getiren Çiçek, "Vatandaşlarımızın sorunlarının yüzde 90'nına çözüm üretiyoruz. Bu konuda istekliyiz. Bazı bizden kaynaklanmayan sorunlar var. Onları da takip ediyoruz. Halkımız dertlerini anlatmak için bugüne duyarlı oluyorlar. Tüm daire müdürlerimizle birlikte karşılarına geçiyoruz. Onların hizmetinde olduğumuzu tekrar söyleyip, sorunları çözmek için birlikte uğraşıyoruz." dedi.

Konuşmasını tamamlayan Çiçek, toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek onların talep, istek ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlara çözümler üreten Çiçek, gerekli gördüğü konularda toplantıya katılan il müdürlerine talimatlar vererek gereğinin yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS