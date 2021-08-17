Afyonkarahisar'da halk toplantısı
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Afyonkarahisar'da halk toplantısı

Afyonkarahisar'da halk toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da ağustos ayı halk toplantısında konuşan Vali Vekili Mehmet Keklik, "Devletimizin imkanları dahilinde tüm sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da ağustos ayı halk toplantısında konuşan Vali Vekili Mehmet Keklik, "Devletimizin imkanları dahilinde tüm sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, sorunlarına etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı Vali Vekili Mehmet Keklik başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Vatandaşların sağlık, sosyal yardım, iş ve diğer konularda kendisine ilettiği sıkıntıları ve talepleri dinleyen Vali Vekili Mehmet Keklik, çözümler üretti.

Toplantı öncesi açıklama yapan Keklik, "Devletimizin imkanları dahilinde tüm sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. Her türlü sıkıntıda tüm vatandaşlarımıza kapılarımız her daim açıktır. Düzenli aralıklarla yaptığımız bu toplantılarda vatandaşlarımızı dinleyerek, onların taleplerine çözümler üretiyoruz. Onların huzuru ve güveni bizler için önemli" dedi.

Ardından toplantıya katılan vatandaşlar sırasıyla söz alarak taleplerini ilettiler. Vatandaşları tek tek dinleyen Keklik bazı sorunları kendisi çözerken, bazı talepleri de ilgili kurumlara yönlendirerek gereğinin yapılmasını istedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da halk toplantısı
Afyonkarahisar'da halk toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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