Afyonkarahisar'da halk günü toplantısı yapıldı
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Afyonkarahisar'da halk günü toplantısı yapıldı

16.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:48
Afyonkarahisar'da halk günü toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında halk günü toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonundaki halk gününde vatandaşlar, istek ve taleplerini Vali Çiçek'e iletti.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için her ay düzenli olarak toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelen taleplerin 90'ına çözüm ürettiklerini dile getiren Çiçek, "Burada hemşerilerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. Çare bulmaya çalışacağız. İstekliyiz, çözemediğimiz ve bizden kaynaklanmayan sorunlar var onları da takip ediyoruz. Ama bu toplantılarda çözüm bulmaya çalışıyoruz. Halkımız sorunlarını dile getirmek için bu halk gününe duyarlı. İl müdürlerimizle birlikte onların hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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