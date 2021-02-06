Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

06.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:48
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaralama, silahla tehdit, tehdit ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, kentteki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda yakaladığı 7 hükümlüyü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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