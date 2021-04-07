Afyonkarahisar'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da hırsızlık ile silahlı yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ile silahlı yağma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Milli Birlik Caddesi'nde bir otomobili durdurdu. Ekipler araçta hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 hapis cezası bulunan A.İ.E. ile "silahla yağma" suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.
Hükümlülerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz