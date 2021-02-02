Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı
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Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı

02.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:06
Afyonkarahisar'da haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Afyonkarahisar'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kentte, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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