Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı
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Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

09.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:16
Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 151 kişiye ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 151 kişiye ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 151 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Dinar, Sandıklı, Sultandağı, Şuhut, Emirdağ, İscehisar ve Hocalar ilçelerinde hafta içi 21: 00 ila 05: 00 saatleri arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte, tedbirlere uymayan 151 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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