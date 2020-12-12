Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası

12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:04
Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7-11 Aralık'ta 21.00-05.00 saatlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar merkez, Emirdağ, Sinanpaşa, Sandıklı, Çay ve İscehisar ilçelerindeki denetimler sırasında ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye idari ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti
Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza
Ankara'da sokağa çıkma yasağına ihlal eden 1668 kişiye ceza
Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
Salgın tedbirlerini ihlal eden 748 kişiye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Pierre Webo Burak Yılmaz Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye para cezası - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:09:23. #1.15#
title