Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktör römorkuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari aracın traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Mehmet Özdemir (36) idaresindeki 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç, Derekarabağ köyü yakınlarında Hacı Halil Uzuner'in (55) kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ecevit (45), Sevim (44), Filiz (33), Cansel (22), Ayşe Dudu (12), Tuğçe (7) ile Asya Özdemir (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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