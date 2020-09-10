Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı 21 koyun telef oldu
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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı 21 koyun telef oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı 21 koyun telef oldu
10.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:24

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 21 küçükbaş hayvan telef oldu.

Onur Çamlı idaresindeki 32 EY 411 plakalı hafif ticari araç, Tekin köyü yakınlarında Halil Aksoy'un yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunlara çarptı.

Maddi hasarlı kazada, sürüdeki 21 koyun telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süreli kapanan yol, koyunların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza sonrası sürücü Çamlı ile sürü sahibi Aksoy'un birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA

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