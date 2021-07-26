Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gökhan Sarıtaş idaresindeki motosiklet, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu ilçe girişinde, A.E.K. yönetimindeki 34 DK 5446 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sarıtaş, kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sarıtaş'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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