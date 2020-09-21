Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
21.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:03

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Cavid Keskin (24) idaresindeki 16 AJA 603 plakalı hafif ticari araç, Dinar-Sandıklı kara yolu Kusura köyü mevkisinde Şükrü Yatan (40) yönetimindeki 19 AE 808 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki tarlaya girdi. Sürücüler ile araçlarda bulunan İbrahim Yakut, İbrahim Çimaş ve Arda Dinçel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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