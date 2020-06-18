Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da faaliyetlerini geçici olarak durduran 5 yıldızlı termal otellerden ilki, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte aldığı güvenli turizm sertifikası ve yaptığı hazırlıkların ardından yarın hizmet vermeye başlayacak.

18.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:49

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'da faaliyetlerini geçici olarak durduran 5 yıldızlı termal otellerden ilki, yeni normalleşme adımlarıyla birlikte aldığı güvenli turizm sertifikası ve yaptığı hazırlıkların ardından yarın hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki çoğu 5 yıldızlı oteller, normalleşme adımlarıyla yeniden açılmak için 1 Temmuz hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık 26 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak misafirler, otellerde rezervasyon yaptırmaya başladı.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, termal turizmin başkenti Afyonkarahisar'daki otellerin 12 ay boyunca hizmet verdiğini anımsattı.

Salgının başladığı 15 Mart'tan itibaren kentteki 5 yıldızlı termal otellerin faaliyetlerini geçici olarak durduğunu dile getiren Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde Afyonkarahisar'daki bütün oteller hazırlıklarını yaptı ve bakanlıkların yayımlamış olduğu genelgelere göre tedbirlerini almaya başladı. En sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı genelgeye istinaden otellerden 'güvenli turizm sertifikası' alınması istendi. Ama sonradan da güncellenerek bu madde kaldırıldı. Fakat Afyonkarahisar'daki bütün 5 yıldızlı oteller, bu çıkan genelgeye göre hazırlıklarını yaptı ve müracaatlarını yaparak belgelerini almaya başladı."

"Temmuza kadar bütün oteller açılmış olacak"

Ali Gümüşhan, hazırlıklarını tamamlayan bazı termal otellerin güvenli turizm sertifikası aldığını söyledi.

Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı termal otellerin açılma tarihi hedefinin 1 Temmuz olduğunu aktaran Gümüşhan, "Hazırlıklarını tamamlayan ve rezervasyon alan ilk otelimiz 19 Haziran'da misafirlerine hizmet vermeye başlayacak. Daha sonraki hafta içerisinde peyderpey temmuza kadar otellerimiz tamamıyla açılmış olacak ve müşterilerine hizmet vermeye başlayacak. Termal turizm için Afyonkarahisar'a gelecek bütün misafirlerimiz, güvenilir bir şekilde tatillerini yapabilirler." dedi.

Otelin Kovid-19 Süreç Yöneticisi Büşra Boduroğlu ise bakanlıkların genelgeleri uyarınca oteldeki hijyen gerekliliklerini sağladıklarını aktararak, mutfak bölümlerinde de sosyal mesafe kuralına göre düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
MSB, 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Bakan Soylu'dan 'Tercihim elbette maske' paylaşımı
Bakan Soylu'dan "Tercihim elbette maske" paylaşımı
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Karar Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da güvenli turizm sertifikalı ilk termal otel yarın açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:51:00. #1.14#
title