Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Lapa lapa yağan kar sonrası kent kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı öğle saatlerinde başlarken, kent lapa lapa yağan kar sonrası adeta beyaza büründü.

Kentte meteorolojinin yaklaşık bir haftadan bu yana uyarısını yaptığı kar yağışı başladı. Öğlen saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar sonrası kent kısa süre içerisinde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Vatandaşların birçoğunun yağışa karşı hazırlıklı olmaları şemsiyelerle dışarıya çıkmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kar yağışını gören birçok vatandaş ise fotoğraf ve video çekmek için soluğu Anıtpark gibi park ve bahçelerde aldı. Kar yağışının günün ilerleyen saatleri ile birlikte gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.