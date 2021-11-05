Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışma kapsamında beldedeki bir adreste arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 56 matkap, 11 taşlama makinesi, 7 lokma takımı, 5 İngiliz anahtarı, ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli miktarlarda malzemeler le geçirildi.

Ekipler, E.Ö'ye adli işlem yaptı.

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