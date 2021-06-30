Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ele geçirildi

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta gümrük kaçağı 7 bin 496 cep telefonu ekran koruyucusu, 1698 cep telefonu kılıfı, 716 kulaklık, 166 şarj kablosu, 101 telefon tutma aparatı, 90 çakmaklık, 95 hoparlör, 46 şarj adaptörü, 53 dijital saat ile 3 selfie lambası ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki B.D. ile A.Ö'ye adli işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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