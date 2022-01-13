Afyonkarahisar'da gösteri ve miting alanları belirlendi

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında kentte 4 bölgenin miting alanı, 3 bölgenin ise basın açıklaması yapılacak alan olarak belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında toplantı, gösteriş ve basın açıklaması yapılacak alanların belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Cumhuriyet Meydanı (Anıt Park Önü), Fatih Kavşağı (Pazar Yeri), Menderes Bulvarı PTT binası önü (Erkmen Kasabası) ve Akarcay Mesire Alanı'nin miting alanı olarak belirlendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Zafer Müzesi (Cumhuriyet Meydanı),

İstasyon Gar Önü Meydanı ve Kocatepe Parkı Atatürk Anıtı önünün de basın açıklaması yapılacak bölge olarak belirlendiği vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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