Afyonkarahisar'da gölet inşaatında çalışan arazöz yandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gölet inşaatında kullanılan arazözde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gölet inşaatında kullanılan arazözde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akin köyündeki gölet inşaatında kullanılan arazözde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede şoför kabinini saran alevlere, göletteki işçiler müdahale edemeyince itfaiyeye ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangında arazöz kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA