Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistanlı şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu M.K.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Göçmen, Güncel, Haberler

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