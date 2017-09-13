Afyonkarahisar'da Girişimcilik Kursları

ZEKA ile KOSGEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde Afyonkarahisar'da ücretsiz uygulamalı girişimcilik kursu açılacağı bildirildi.



Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Afyonkarahisar'da 2017 yılı 2. dönem kapsamında ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimi verileceği belirtildi.



ZEKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ikinci dönem uygulamalı girişimcilik kursu çerçevesinde Afyonkarahisar'da 3 olmak üzere Bolvadin, Emirdağ, Sandıklı ve Dinar'da kurs düzenleneceği kaydedildi.



Her bir kurs kapsamında azami 30 kişi katılımcı olarak belirleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:



"Eğitime, 18 yaşını doldurmuş ve Afyonkarahisar ilinde ikamet etmekte ya da çalışmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir. Katılımcıların seçiminde şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, kadınlara ve gençlere (18-29 yaş) öncelik verilecektir. Bir kurs kapsamında toplam eğitim süresi 35 saat olup eğitim hafta içi 5 gün 9.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Toplam eğitim süresinin yüzde 80'ine katılım sağlayanlar, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanırlar. Katılımcılar bu belge sayesinde KOSGEB tarafından 50 bin lirası hibe, 100 bin lira kredi şeklinde verilen yeni girişimci desteğine başvurmaya hak kazanacak."