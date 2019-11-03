Afyonkarahisar'da gıda zehirlenmesi şüphesi

03.11.2019 02:04

Afyonkarahisar'da yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 67 kişi tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde bir tavuk dönerciden gün içinde yedikleri yemeğin ardından kusma ve bulantı şikayeti yaşayan 67 kişi, hastanelere başvurdu.



Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen bu kişiler, çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin işletmeden numune alarak inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA