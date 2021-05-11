Afyonkarahisar'da GES kurulumu için ihaleye çıkılacak
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Afyonkarahisar'da GES kurulumu için ihaleye çıkılacak

Afyonkarahisar'da GES kurulumu için ihaleye çıkılacak
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde güneş enerjisi elektrik üretim santrali (GES) yapımı ve kurulumu için ihale düzenlenecek.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde güneş enerjisi elektrik üretim santrali (GES) yapımı ve kurulumu için ihale düzenlenecek.

Bayat Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayat Merkez Mahallesi Çalcaaltı mevkisinde 25 yıl süreli işletme ve gelir paylaşımı modeliyle yapılacak GES kurulumu için "kapalı teklif usulü" ile ihale gerçekleştirilecek.

İhalede muhammen bedel 8 milyon lira, geçici teminat tutarı ise 240 bin lira olacak.

İhale, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 13.30'da Bayat Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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