Afyonkarahisar'da gergedan böceği görüntülendi Koruma altında bulunan bilimsel adı (Oryctes nasicornis) olan gergedan böceği Afyonkarahisar'da iki farklı yerde görüntülendi.

Koruma altında bulunan bilimsel adı (Oryctes nasicornis) olan gergedan böceği Afyonkarahisar'da iki farklı yerde görüntülendi.

Şuhut ilçesine bağlı Aydın köyü ve Hallaç köyünde gergedan böceği gören köylü vatandaşlar, ilk kez gördükleri böceği internet ve televizyonlardan gördüklerini belirterek heyecan içerisinde fotoğrafını çekti.

Gergedan böceğini gören kahve sakinlerinden Musa Yılmaz, "Kahvenin önünde oturuyorduk, bir anda uçarak geldi buraya ve kafama çarparak yere düştü. Bizde ilgilendik kaldırıp masaya koyduk. Bu şekilde yetkililere teslim ettik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA