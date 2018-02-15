Afyonkarahisar'da gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı

Beşir Derneği gönüllüleri, 5 gün boyunca arama kurtarma ve KBRN eğitimi aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Beşir Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde görevli gönüllülere yönelik temel arama ve kurtarma eğitimi ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer eğitimi verildi. Eğitim sonunda yapılan tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Beşir Derneği'nin AFAD Müdürlüğünde aldığı temel arama ve kurtarma eğitimi ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer eğitimlerinin ardından yapılan tatbikatta, enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması nefesleri kesti. Gerçeği artamayan tatbikatta, eğitim alan gönüllüler adeta zamanla yarıştı.

Eğitim hakkında bilgi veren Beşir Derneği yetkilisi Mustafa Çöygün, "'İnsanların en hayırlısı insanlığa en faydalı olandır' hadisi şerifi ışığında ve 'insan yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden yola çıkarak, Afyonkarahisar Beşir Derneği olarak dernek yönetimi ve fahri üyelerimizin gerek yurt içi gerekse yurt dışında insanımıza ve insanlığa olası doğal afetlerde daha bilgili doğru ve kaliteli hizmet edebilmek adına Afyonkarahisar İl AFAD Müdürlüğü yerleşkesinde Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer eğitimlerini 12 ila 17 Şubat tarihleri arasında 5 gün süren eğitimimiz devam etmektedir" diye konuştu. Mobil aşevini Reyhanlı'da hazırda tutuyor

Beşir Derneği'nin Suriye sınırında yaptığı faaliyetlerden de bahseden Çöygün, "Suriye'de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı operasyonunda Türkiye'nin tüm STK'ları da insani yardım seferberliğine hız verdi. Halihazırda Reyhanlı ve Kilis'teki kendi fırınlarından günde 200 bin ekmek üretme kapasitesine sahip Beşir Derneği, Türkiye'deki muhacir kamplarına ve Suriye içine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlarını 2 katına çıkarma kararı alan Beşir Derneği, AFAD ve Kızılay ile birlikte bölgede gerçekleştirdiği keşif çalışmaları sonrası, mobil aşevini Reyhanlı'da hazırda tutuyor" dedi.

"Sınırda, günlük 200 bin ekmek ve 21 bin kişilik sıcak yemek üretiyoruz"

Suriye sınırındaki kamplara günlük 200 bin ekmek ve 21 bin kişilik sıcak yemek ürettiklerini belirten Çöygün, "Öte yandan Beşir Derneği, 'Her zamanki gibi gün birlik olma, devletimizin, ordumuzun ve milletimizin yanında olma günüdür' diyerek tüm gönüllülerine çağrıda bulundu. Beşir Derneği olası göç dalgasına karşılık Kilis ve Reyhanlı Lojistik Merkezlerindeki yardımları 2 katına çıkaracak vaziyette gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Günlük 200 bin ekmek ve 21 bin kişilik sıcak yemek üretme kapasitesindeki aşevi ve fırınlar, hiçbir mazlumu aç ve açıkta bırakmamak için 7/24 nöbet tutuyor" şeklinde konuştu.