Afyonkarahisar'da Gençlik Merkezi'nden evde kalanlara moral için Aşık Veysel türküsü Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müzik Atölyesi eğitmenleri ve kursiyerlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için Aşık Veysel'in "Bu da Gelir Bu da Geçer" türküsünü seslendirdikleri video klip sosyal medyada ilgi gördü.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müzik Atölyesi eğitmenleri ve kursiyerlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için Aşık Veysel'in "Bu da Gelir Bu da Geçer" türküsünü seslendirdikleri video klip sosyal medyada ilgi gördü.

Eğitmen ve kursiyerlerden oluşan 10 kişilik müzisyen grubu, Sağlık Bakanlığınca yapılan "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara moral ve motivasyon vermek için Aşık Veysel'in "Bu da Gelir Bu da Geçer" türküsüne video klip çekmeye karar verdi.

Müzisyenler, evlerinde çektikleri videolarda bağlama, klarnet, kabak kemane, tef, org, gitar ve bateri çalarak, türküyü birlikte seslendirdi.

Hazırlanan video klip, evde kalan vatandaşlara moral olması için İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA