Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı

5-7 Mart 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan Okul Sporları Kız-Erkek Gençler Tekvando Grup müsabakaları tamamlandı.

5-7 Mart 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan Okul Sporları Kız-Erkek Gençler Tekvando Grup müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalar, Kocatepe Spor Kompleksi Tınaztepe Spor Salonu'nda 418 sporcunun katılımıyla yapıldı. Gruplarında dereceye giren sporcular Alanya'da yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden M. Mehmet Arı 68 kg'da grup ikincisi, Emre Erol ise 55 kg'da grup üçüncüsü olarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Gençler Tekvando' grup müsabakaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Karahisar, Mart, Spor, Haberler

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