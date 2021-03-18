Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi
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Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi

18.03.2021 00:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:52

Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı kenti adeta beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı kenti adeta beyaza bürüdü.

Kentte gece yarısı kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığında da ciddi bir düşüşe neden oldu. Yağan kar sonrası araçlar başta olmak üzere ağaçlar beyaz örtü ile kaplanırken, yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Yağışın ardından hava sıcaklığı ise '0' derecenin altına düştü. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise olayı sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videolar ile duyurdu. Meteorolojik verilere göre, kentte yarın yer yer kar yağışı ve karla karışık yağmur yağışı görüleceği belirtildi.

Öte yandan, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarınında da hissedilir derecede düşüşler yaşanacağı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi
Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi
Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi
Afyonkarahisar'da gece yarısı kar yağışı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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