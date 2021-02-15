Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı sürüyor
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Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı sürüyor

15.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:44
Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı sürüyor

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlik ekipleri, solüsyon uygulaması ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Ana yollar ve köy yollarında ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sorumluluk sahalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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